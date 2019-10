Fanaufmarsch verläuft glimpflich

Verletze bei Prügeleien

Die Polizei hatte anscheinend mit allem gerechnet. Die schlimmsten Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht – grosse Ausschreitungen gab es keine. Trotzdem kam es zu mehreren kleineren Auseinandersetzungen. Auf dem Quartierplatz gerieten YB-Fans und Rotterdam-Anhänger aneinander. Ein YB-Fan sei dabei verletzt worden, teilt die Polizei mit. Während des Einlasses der Rotterdamer Fans ins Stade de Suisse wurden zudem einige der Fans ungeduldig und rissen das Absperrgitter zu Boden. Später prügelten sich die Gästefans mit Stühlen vor dem Stadion, wobei ebenfalls eine Person verletzt wurde. Dank dem massiven Polizeiaufgebot und dem Einsatz von Pfefferspray war die Situation jeweils schnell wieder unter Kontrolle.

Unbewilligter Fanmarsch

Schon am Vormittag waren viele der Feyenoord-Anhänger in der Stadt unterwegs. Zunächst versammelten sie sich auf dem Bundesplatz und bevölkerten den Märit in der Berner Innenstadt. Am Nachmittag pilgerten sie auf den Kornhausplatz, wo sich schliesslich die gesamte Gruppe versammelte. Ab 15 Uhr herrschte dort das Chaos, Rauchpetarden vernebelten die Sicht, für die Trams und Busse gab es fast kein Durchkommen mehr. Die Situation blieb jedoch weitgehend friedlich – abgesehen davon, dass die Rotterdam-Anhänger sich einen Spass daraus machten, mit Fussbällen auf Fenster und Trams zu schiessen. Passanten waren darob wenig erfreut: «Man spürt richtig, dass die provoziert werden wollen, um dann zu randalieren», sagte eine Passantin im Vorbeigehen zu ihrer Begleiterin.

Wer bezahlt?

In der Innenstadt begegnete man um diese Zeit fast an jeder Ecke Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur. Am Bahnhof kontrollierten sie Personen und Autos mit holländischen Kennzeichen, dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte Vermummungsmaterial, mit Sand gefüllte Handschuhe, Zahnschutze und Pyrotechnika aus dem Gepäck der Anhänger der Gastmannschaft. Insgesamt 33 Personen haben die Einsatzkräfte «für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht». Auf dem Bundesplatz standen Wasserwerfer und Strassensperrfahrzeuge bereit.

Obwohl die holländischen Gäste keine Bewilligung für einen Fanmarsch hatten, marschierten sie um 16.30 Uhr vom Kornhausplatz über die Kornhausbrücke ins Stade de Suisse. Im Vorfeld war die Polizei davon ausgegangen, dass die Fangruppe über die Lorrainebrücke laufen würde. Ein Dialog oder gar eine Absprache mit den Gästefans sei jedoch nicht möglich gewesen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Kurzzeitig mussten der RBS und Bernmobil ihren Verkehr im Raum Wankdorf deshalb einstellen. Als der Fantross unterwegs war, gelang es der Polizei, den Marsch zu kontrollieren. Am Breitenrainplatz lenkte sie die Fans ins Wylerquartier, um sie direkt in den Gästesektor des Stadions zu leiten. So konnte ein Aufeinandertreffen mit den YB-Fans verhindert werden.