Exiltibeter kritisieren Schnegg

In der Schweiz lebt die grösste Gemeinde von Exiltibetern in Europa. China marschierte 1950 in Tibet ein und setzte dort eine eigene Regierung ein. Die offizielle Regierung Tibets verlegte ihren Sitz ins indische Exil. Diese tibetische Exilregierung ist international nicht anerkannt, wird aber von verschiedenen Ländern unterstützt. Die Zugehörigkeit Tibets zu China ist jedoch völkerrechtlich ebenfalls umstritten.

Die Gesellschaft für Schweizerisch-Tibetische Freundschaft und die tibetische Exilgemeinde kritisieren die Schweizer Behörden für den Empfang der Chinesen, da die Lage der Menschen in Tibet unter der chinesischen Regierung schlecht sei. Es gebe dort weder Religionsfreiheit noch freie Meinungsäusserung. Sie kritisieren zudem, dass die Schweiz tibetische Exilregierung nicht empfange, die umstrittene chinesische jedoch schon. Sie sehen in dem Besuch eine zunehmende Einflussnahme Chinas auf die Schweizer Tibet-Politik. Die Schweizer Behörden und damit auch der bernische Regierungsrat Schnegg «hofierten den Marionetten der chinesischen Regierung».