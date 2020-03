«Es ist eine Atmosphäre des Hasses zu spüren»

Herr Bracher, Ihre Flüchtlingsschule auf Lesbos ist niedergebrannt. Was genau ist passiert?

Wir haben in der Nacht auf Sonntag erfahren, dass es auf unserem Gelände brennt. Gleich am nächsten Tag bin ich aus der Schweiz nach Lesbos geflogen. Das gesamte Schulgebäude hat gebrannt, da konnte nichts gerettet werden. Auch unsere Büros im Hauptgebäude nebenan sind zerstört. Wir schauen nun, ob das Feuer von der Schule übergegriffen hat oder ob es ein separater Brandherd war. Leider sind auch die Überwachungskameras kaputt.