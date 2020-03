Es brodelt in den Kitas

Die Kita SMS in Thörishaus und die Kita Villa in Neuenegg sind seit Mittwochmorgen geschlossen. «Jetzt ist es leider gekommen wie erwartet – eine Betreuerin wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet», teilte Daniela Zahner, die Betriebsleiterin beider Kitas, den Berner Medien mit. Die beiden Standorte bleiben bis am 4. April geschlossen.