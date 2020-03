Erotikshop-Kette schliesst letzte Berner Filiale

Die Erotikindustrie hat es in Zeiten des Internets nicht einfach. Für den Erotikbedarf muss man heute nicht mehr verschämt in den Sexshop, sondern kann die gewünschten Artikel bequem übers Internet bestellen.

Diese Folgen spürt auch die Sexshop-Kette Libosan aus Othmarsingen im Kanton Aargau: Sie muss ihre letzte Filiale in Bern schliessen, wie es in einer Mitteilung heisst.

In den besten Jahren hatte Libosan schweizweit rund 20 Filialen, nun bleibt dem Unternehmen nur noch der Lagerverkauf am Hauptsitz im aargauischen Othmarsingen.

Zwar schreibe Libosan noch keine roten Zahlen, doch sei die Filiale Bern in den letzten Monaten defizitär gewesen. In den vergangenen Jahren mussten sich bereits die Läden in Zürich, Winterthur und Basel dem Internetverkauf beugen.

Bereits 1997 hätten die Betreiber des Ladens an der Weyermannsstrasse 24 erkannt, dass es als einzelnes Fachgeschäft schwierig ist, auf dem Markt zu bestehen. Sie suchten deshalb die Zusammenarbeit mit der grösseren Erotikkette Libosan.

Im Jahre 2010 dann verkauften die Inhaber den Laden an die Kette. Nach weiteren zehn Jahren ist nun Schluss mit der Erotik. Am 28. März findet in Bern ein totaler Räumungsverkauf statt.