Erneute Verhaftung nach Biker-Streit in Belp

Rund zwei Wochen nach der Gewalteskalation zwischen Mitgliedern rivalisierender Motorradclubs in Belp BE hat die Berner Kantonspolizei am Montag einen weiteren Mann festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.

Zur Festnahme des 34-jährigen Mannes kam es im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und aufgrund von zahlreichen Aussagen, teilten Kantonspolizei und Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Dienstag mit. Welche Rolle der Verhaftete bei der Auseinandersetzung spielte, sei nun Gegenstand weiterer Abklärungen.