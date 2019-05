Erneut Tausende an der Klimademo in Bern

Die erste Demonstration hat um 9.00 Uhr in Langenthal begonnen. Etwa 120 Personen versammelten sich beim Schulhaus Kreuzfeld 4. Um 10.00 Uhr startete die Klimaaktion in Burgdorf. Hier fanden sich rund 50 Menschen ein. «Es ist sehr durchmischt mit allen Generationen», teilte der Burgdorfer Gymnasiast Milo Schefer, der an der Demo teilgenommen hat, dem «Bund» mit.

Um 10.30 folgten die Startschüsse der Klimademos in Thun und Köniz. Der Treffpunkt in der Alpenstadt war am Rathausplatz, in Köniz war es der Bläuackerplatz. «Es ist ein Stress, wir haben noch keine Boxen und kein Mikrofon», sagte die Könizer Demonstrierende Pia Schenk vor der Demo. «Aber es kommt gut!» Man hoffe, mit dieser Aktion auch die mittlere Generation im Alter von 25 bis 45 Jahren abzuholen.

In Thun waren laut Teilnehmer Linus Dolder bis zu 700 Menschen anwesend. Auch in Münsingen wurde gestreikt: Schüler aus dem Dorf im Aaretal trafen sich vor dem Gemeindehaus. Zu dieser Protestaktion kamen 60 Personen.

Anschliessend machten sich die Streikenden per Zug auf den Weg nach Bern, wo sie kurz vor dem Mittag eintrafen und sich auf dem Helvitaplatz mit den städtischen Demonstranten zusammenschloss. Im Zentrum der Menge werden Lieder von Mani Matter vorgetragen. Dann wird die Kundgebung zu einem Demoumzug: die Masse bewegt sich in Richtung Thunplatz.

Tatsächlich sind einige Streikende aus der Region anzutreffen: Zoe aus Erlach ist es wichtig, zum wiederholten Mal an einer Klimademo teilzunehmen. «Es geht um alles, es geht um die Zukunft», sagt sie einem Reporter vor Ort.

Sophie und ihre Mutter Christa sind aus dem freiburgischen Wünnewil angereist. In ihrer Schule seien die Klimastreiks noch nicht richtig angekommen, sagt Sophie, die in die 8. Klasse geht. Sie hofft nun aber, einen Trend loszutreten.

Aber auch Stadtberner wie Monika und Simon sind massenhaft vertreten. Man dürfe nicht aufhören, auf die Lage des Klimas aufmerksam zu machen, sagt Simon. Diese Pflicht sei aber auch eine Freude: «Es macht Spass, an Klimastreiks zu kommen», sagt er. «Die Stimmung ist immer super.»