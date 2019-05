«Eine Kirche ist mehr als ein Club von Gleichgesinnten»

Als Helen Marshall im Oktober ihrem Mann in die Schweiz nachreiste, war nicht klar, dass sie bald Pfarrerin an der anglikanischen Kirche St. Ursula in Bern sein würde – die erste Frau auf diesem Posten. «Ich hatte noch keinen Job.» Dann sah sie die ausgeschriebene Stelle in Bern. Ihr Ehemann David Marshall, ebenfalls anglikanischer Theologe und Pfarrer, arbeitet seit 2018 beim Ökumenischen Weltkirchenrat in Genf. Er pendle nach Genf, manchmal arbeite er von Bern aus. Die Pfarrerin empfängt den «Bund» bei echt britischem Regenwetter im Pfarrhaus hinter der Kirche. Das 1906 erbaute Gotteshaus, auf dem Jubiläumsplatz romantisch zwischen Bäumen gelegen, würde sich als stimmungsvoller Drehort für einen Hitchcock-Film eignen. Es gibt Schwarztee – mit Milch.