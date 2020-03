Eine Bibliothek im Kornhaus wird es noch sehr lange nicht geben

Die Berner Regierung will sich nicht dafür einsetzen, dass die Kornhausbibliothek so rasch als möglich ins Parterre des Kornhauses zügeln kann. Dort dürfte bis mindestens 2040 der Zürcher Gastrounternehmer Bindella wirten.

Das schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag publizierten Antwort auf einen Stadtratsvorstoss. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kornhauscafés in ein italienisches Restaurant sei der Mietvertrag mit Bindella vorzeitig bis 2030 verlängert worden. Zudem habe Bindella zwei Optionsrechte von je fünf Jahren.