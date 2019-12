«Eine Amstutz-Buche wird nie zur Tanne»

Herr Amstutz, in Ihren 16 Jahren im Bundeshaus mimten Sie am Mikrofon oft den scharfen Hund. Wieso?

Man muss wenn nötig dem Büsi halt einmal Katze sagen. Ich wurde so erzogen: Wenn Schweigen eine Sünde ist, musst du reden! Wenn etwas gesagt sein muss, sag es! Und wenn etwas richtig ist, musst du es tun! Diese Leitsätze haben mich geprägt.