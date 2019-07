Ein Dorf rüstet sich für die Materialschlacht

Mehr Medienpräsenz und höhere Einnahmen: Der Schwingsport liegt im Trend. Waren es 2011 noch gut 69000 Franken, beliefen sich die Werbeeinnahmen des Eidgenössischen Schwingerverbands 2018 auf gut 227000 Franken. «Durch die vermehrte Präsenz in den Medien ist das Interesse an den Schwingern als Werbeträger gestiegen», sagt Rolf Gasser, Leiter der Geschäftsstelle des Schwingerverbands. Ähnlich sieht es bei den Kantonalen aus. Das Bernische Kantonale Schwingfest, das heuer vom 9. bis 11. August in Münsingen stattfindet, unterstehe zwar nicht den Werbeabgaben. Seit 2009 hätten sich jedoch die Zuschauerzahlen und damit die Ticketabgaben an den Verband verdreifacht, sagt Adrian Affolter, Präsident des Bernischen Schwingerverbands.