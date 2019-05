Ehemaliger SP-Grossrat ist gestorben

Der frühere Steffisburger SP-Grossrat Andreas Blaser ist tot. Das hat der Co-Präsident der SP Kanton Bern, Ueli Egger, am Samstag am Parteitag der bernischen SP in Utzenstorf bekanntgegeben.

Blaser war gut zehn Jahre lang Mitglied des bernischen Kantonsparlaments. Er präsidierte von Mitte 2008 bis November 2012 die Oberaufsichtskommission des bernischen Grossen Rats, die heute Geschäftsprüfungskommission heisst. Er besetzte damit einen der wichtigsten Posten, die der bernische Grosse Rat zu vergeben hat. Die Oberaufsichtskommission beschäftigte sich etwa mit den Baumängeln an der Berner Frauenklinik sowie mit hohen Zeitguthaben und Abgangsentschädigungen von Kaderleuten der Kantonsverwaltung. Blaser präsidierte auch diejenige Kommission, welche zwischen 2006 und 2009 die Änderung des Gesetzes über die Anstellung der Lehrkräfte vorberiet.