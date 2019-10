«Die Migrationspolitik ist etwas vom Unangenehmsten»

In den letzten 15 Minuten von «‹Bund› im Gespräch» kann es manchmal laut werden. Denn dann hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen an den Gesprächsgast zu richten – und die sind manchmal in scharfem Ton formuliert.

Nicht so beim gestrigen Auftritt von Karin Keller-Sutter. Der FDP-Bundesrätin wurden aus dem Publikum beinahe mehr Komplimente als Fragen zugereicht. Die wenigen Erkundigungen aus dem Publikum nach beispielsweise Nachhaltigkeit und Lohngleichheit wurden in hochanständiger Sanftheit vorgetragen. Hatte denn Keller-Sutter eine solch souveräne Darbietung hingelegt und den ganzen Saal des Hotels Bellevue Palace handzahm gekriegt?