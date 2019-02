Der Tag des Sirenentests

Jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird, wie es auf der Homepage von Alertswiss heisst, die Funktionsbereitschaft der Sirenen getestet. Dabei sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Ausgelöst wird der Alarm um 13.30 Uhr. Zu hören ist der «Allgemeine Alarm», ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle darf bis um 14 Uhr fortgeführt werden. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15 Uhr wird in gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauseen das Zeichen «Wasseralarm» ausgelöst. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden. Insgesamt werden in der Schweiz rund 7200 stationäre und mobile Sirenen geprüft.

Im Kanton Bern sind es 1074 Sirenen, die getestet werden. 674 davon sind stationär, also fix montiert. 400 befinden sich zum Beispiel auf Fahrzeugen.

Erstmals wird heute auch die Alarm-App getestet, die auf Smartphones installiert werden kann. Ein erstes Fazit: Das Smartphone hat sich tatsächlich bemerkbar gemacht – mit einem Sirenenton und mit der Meldung, es handle sich um einen Probealarm, es bestehe keine Gefahr. Der Test hat also, aus der Perspektive eines einzelnen Benutzers, funktioniert.

Gesamtschweizerischer Sirenentest: So präsentierte sich die App Alertswiss kurz nach 13.30 Uhr. (Screenshot: Smartphone) (DerBund.ch/Newsnet)