Der Name Vaucher verschwindet

Nun benennt Zaugg das traditionsreiche Geschäft um: Der Name Vaucher wird verschwinden und durch Trophy Sport und Bike ersetzt. Der Grund: Zaugg führt im Grossraum Zürich und im Aargau bereits drei Velofachgeschäfte unter dem Namen Trophy Bike. «In diesem Geschäft braucht es gewisse Synergien», sagt Zaugg. Am Geschäft in Bern-Bümpliz will er aber festhalten - und es sogar ausbauen. «Wir klären derzeit ab, ob wir das Gebäude um ein oder zwei Stockwerke erhöhen können.»

«Experimentelles» Gebäude

Beinahe wäre Zauggs Vorhaben am Denkmalschutz gescheitert: Der in den Augen des Laien schmucklose Bau wurde in den frühen 1980er-Jahren vom bekannten Architekturbüro Atelier 5 entworfen - weshalb ihn die städtische Denkmalpflege laut Zaugg bewahren wollte. Laut dem Berner Bauinventar orientiert sich das Haus «bewusst an Bildern des Industriebaus und hat experimentellen Charakter». Heute ist das Gebäude als «beachtenswert» klassifiziert, was jedoch «keiner rechtswirksamen Einstufung» mehr entspricht.

Kann man angesichts der Ausbaupläne darauf schliessen, dass das Sportgeschäft wieder floriert? «Es ist kein einfacher Markt», sagt Beat Zaugg. Für einen guten Laden brauche es Auswahl und viel Fläche, was in der Innenstadt kaum bezahlbar sei. Unter Zaugg wurde die verbliebene Vaucher-Filiale neu ausgerichtet. «Wir machen nicht mehr alles», sagt er, «Dartpfeile oder Unihockeybälle verkaufen wir nicht mehr.»

Der künftige Trophy Sport und Bike setzt auf populäre Sportarten wie Velofahren, Jogging, Tennis und Fussball sowie auf den Wintersport. Um zu überleben, brauche es zudem eine «sehr gute Beratung». Auch im Bereich der Outdoorartikel und Mannschaftsausrüstungen ist das Geschäft weiterhin tätig. Zudem wurde das gegenüberliegende Vaucher-Lagerhaus laut Zaugg geräumt und zu einem Sportkleider- und Sportschuh-Outlet umgewandelt.

Beat Zaugg führt vom freiburgischen Givisiez nicht nur die Trophy-Läden, sondern auch den Velohersteller Scott. Zudem gehört der Outdoorausrüster Transa, der sich in Bern eben in der früheren Markthalle einquartiert hat, ebenfalls Zaugg.

Start mit Holzski und Tennis

Das Unternehmen Vaucher wurde 1929 von Denis-Louis Vaucher in Bern gegründet. Vaucher startete mit dem Verkauf von Holzski und Schlitten im Winter und Tennisartikeln im Sommer. Später übernahm sein Sohn Denis Vaucher das Geschäft. Er starb 2012 mit 84 Jahren. Seine Frau Annamarie Vaucher führte das Unternehmen weiter. Die heute 72-Jährige arbeitet inzwischen nicht mehr im Geschäft in Bern-West, aber ist laut Beat Zaugg «immer noch mit dem Unternehmen verbunden und oft auf ihrem Fahrrad anzutreffen».