Der Berner ÖV wird schrittweise heruntergefahren

Lockdown Die SBB haben die Anpassungen schon am Montag angekündigt, nun ziehen BLS, RBS und Bernmobil nach: Der öffentliche Verkehr in der Region Bern wird in den nächsten Tagen massiv heruntergeschraubt, weil die Passagiere ausbleiben: Auf vielen Linien in der Schweiz ist die Nachfrage laut Angaben des Bundes in den letzten zwei Wochen um 50 Prozent gesunken.