«Das war eine kriminelle Aktion»

Angeblich war die Aktion eine Antwort auf die Räumung der Fabrikool-Besetzung.

Das war keine politische, sondern eine kriminelle Aktion. Sie ist durch die Räumung dieses besetzten Hauses in keiner Weise gerechtfertigt. Der Gemeinderat ist sehr offen für die Anliegen der Jugend und will so viele Freiräume wie möglich schaffen. Über solche Fragen kann man diskutieren, aber diese Gewalt ist kein Diskussionsbeitrag.

Die Krawalle schienen geplant, finden Sie das beunruhigend?

Ich finde es erschreckend. Aber ich habe von niemandem gehört, der diese Aktion auch nur ansatzweise befürwortet. Manchmal hört man davon, dass Besucher der Reitschule Sympathien für Krawallmacher haben. In diesem Fall ist aber ganz klar, dass es alle doof gefunden haben. Auch die Reitschulbetreiber haben sich klar distanziert.

Reto Nause hält die Betreiber für Geiseln der Gewalttäter.

Da hat er gewissermassen recht. In den sozialen Medien werden die Betreiber mit den Tätern in die gleiche Ecke gestellt. Das ist falsch, die Reitschule hat die Gewalt verurteilt und sich davon distanziert. Wir werden nun die Lage mit allen Betroffenen analysieren. Anschliessend werden wir alle Massnahmen treffen, um eine Wiederholung zu unterbinden. Das können betriebliche oder auch repressive Massnahmen sein. Niemand will, dass sich die gestrigen Ausschreitungen wiederholen.

Regierungsrat Müller behauptet, Forderungen an die Reitschule würden nicht umgesetzt – und zwar, weil der Gemeinderat das Kulturzentrum blind unterstütze. Ist das wahr?

Das werde ich mit Herrn Müller nicht via Medien besprechen. Er hat meine Nummer, wenn er sich bei mir melden will. Fakt ist, dass wir dran sind, das Sicherheitskonzept der Reitschule umzusetzen. Die Reitschule stand gestern offenbar in Kontakt mit der Polizei und sprach sich mit ihr ab.

Stimmt es denn, dass Forderungen wie die Kennzeichnung des Sicherheitsdiensts nicht eingehalten werden?

Er hat recht, dass nicht immer alles gemacht wird, was vereinbart wird. Ja, wir wollen die Kennzeichnung des Sicherheitsdiensts. Das hätte jedoch die gestrigen Krawalle nicht verhindert. Wir sind in einem Verbesserungsprozess, viele Sachen laufen gut, und dann gibt es Rückschläge. Die Ereignisse von gestern sind ein sehr deprimierender Rückschlag.

Was bedeutet der Vorfall für den neuen Leistungsvertrag?

Wir ziehen aus allen solchen Vorfällen unsere Lehren. Das Sicherheitskonzept ist Thema der Verhandlungen. Unsere Gespräche mit den Betreibern zur Nacht auf den Sonntag werden also direkt in die Diskussion zum Konzept einfliessen.