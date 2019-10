«Das vom Bund gesprochene Geld reicht nicht aus»

Herr Friedländer, wie ist derzeit die Stimmung in der Jüdischen Gemeinde Bern (JGB)?

Wir haben am Mittwoch Jom Kippur gefeiert, als uns die Nachricht über die Anschläge in Deutschland erreichte. Die Betroffenheit ist gross, und wir sind dankbar, dass so etwas nicht bei uns passiert ist. Wir fühlen uns aber auch bestätigt.