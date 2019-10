Das nimmermüde FDP-Duo

Sechzehn Jahre sitzt Christa Markwalder schon im Nationalrat. Nun hängt sie eine fünfte Legislatur an. Wäre sie in der SVP, hätte sie Platz machen müssen – Adrian Amstutz, der gleich lang wie Markwalder Nationalrat war, hört jetzt wegen einer parteiinternen Amtszeitbeschränkung auf. Markwalder versucht es nun mit einem Karriereschritt: Sie stierte zusammen mit der Parteileitung durch, dass die Bürgerlichen sie auf einem Zweierticket mit Werner Salzmann (SVP) antreten lassen. So jedenfalls hat es die BDP verstanden. Deren Kandidatin Beatrice Simon zog sich daraufhin zurück.