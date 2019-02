«Das ist super – nur sechs blieben stumm»

Er sei «sehr zufrieden» mit dem Sirenentest vom Mittwochnachmittag. Das sagt Swen Thomet, Leiter der Fachstelle Technik im Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern. Normalerweise rechne er mit rund zehn Ausfällen, was bei knapp 700 stationären Sirenen im Kanton einer Fehlerquote von gut einem Prozent entspricht. «Diesmal blieben nur sechs Sirenen stumm, das ist super», sagt Thomet.

Die Defektmeldungen sind automatisch generiert worden. Jede Sirene ist in ein Kommunikationsnetz eingebunden, über das sie auch ferngesteuert werden kann. Aber, relativiert Thomet: Wenn das System melde, eine bestimmte Sirene habe versagt, heisse das noch nicht, dass sie tatsächlich nicht geheult hat. Es sei auch möglich, dass der Alarm ausgelöst wurde, aber dann kein Strom vorhanden war, um das Feedback abzusetzen.

Stromausfall kurz vor dem Test

Beim Test von diesem Mittwoch sei zum Beispiel in einer Gemeinde kurz vor 13.30 Uhr der Strom ausgefallen. Das System habe in der Folge nicht mitteilen können, ob die Sirene funktionierte. Diese wird mit Akkustrom betrieben und ist somit unabhängig vom Stromnetz – im Gegensatz zum Kommunikationssystem.

Die definitiven Resultate des Sirenentests liegen laut Thomet erst in zwei Wochen vor, wenn er die detaillierten Rückmeldungen der Gemeinden auf dem Tisch hat.

Noch nichts sagen lässt sich über den Test der rund 400 mobilen Sirenen. Diese sind nicht an das Kommunikationsnetz angeschlossen, über das die Fernsteuerung läuft.

Neue App hat funktioniert

Erstmals ist an diesem Mittwoch auch die neue Alarm-App des Bundes getestet worden – offenbar mit Erfolg. Laut Swen Thomet sind, jedenfalls was den Kanton Bern betrifft, alle Meldungen so angekommen, wie es zu erwarten war. Auch bei den Verantwortlichen auf Bundesebene seien die Rückmeldungen positiv, sagt Thomet.

Gesamtschweizerischer Sirenentest: So präsentierte sich die App Alertswiss am Mittwoch kurz nach 13.30 Uhr. (Screenshot: Smartphone)

Über 7000 Sirenen schweizweit

Jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei sind, wie es auf der Website von Alertswiss heisst, keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. Ausgelöst wurde der Alarm um 13.30 Uhr. Zu hören war der «Allgemeine Alarm», ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle durfte bis um 14 Uhr fortgeführt werden. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15 Uhr wurde in gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauseen das Zeichen «Wasseralarm» ausgelöst. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden. Insgesamt werden in der Schweiz rund 7200 stationäre und mobile Sirenen geprüft.

Neu installierte Sirenen testen

Der erste Mittwoch im Februar bietet laut Swen Thomet auch die Möglichkeit, neu installierte Sirenen zu testen. Hier geht es nicht alleine darum, ob sie tatsächlich heulen oder nicht. Erst wenn eine Sirene in Funktion tritt, kann überprüft werden, ob sie überall dort, wo sie gehört werden soll, auch tatsächlich gehört wird. Gerade in hügeligem oder bergigem Gelände ist die Reichweite von Sirenen zum Teil stark eingeschränkt.

Einen besonderen Fall stellen die mobilen Sirenen dar. Auch sie sind getestet worden. Davon gibt es im Kanton Bern rund 400, nebst 674 stationären Sirenen. Mobile Sirenen werden auf Autos montiert und kommen zum Beispiel in Bergtälern zum Einsatz, wo stationäre Sirenen nicht sehr weit zu hören wären. Die Sirenen-Autos fahren bei einer Alarmierung genau festgelegte Routen ab.

Aber nicht alle mobilen Sirenen werden für eine Alarmierung eingesetzt. Einige würden erst dann benutzt, wenn eine stationäre Sirene ausfallen würde. Diese Reservesirenen werden am Testtag ebenfalls überprüft.

Tellersirenen ausgemustert

Die Technik der Sirenen hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die klassische Sirene mit ihrer Tellerform, genannt Motorsirene, wird für die Alarmierung der Bevölkerung nicht mehr verwendet. Der Grund: Bei einem Stromausfall funktionieren sie nicht mehr. Einige Gemeinden benutzen noch solche Sirenen für die Alarmierung der Feuerwehr. Die Motorsirene funktioniert mit einem elektrisch angetriebenen Rotor, der regelmässig einen Luftstrom unterbricht.

Fortschrittlicher sind Druckluftsirenen. Aber auch sie werden, sobald sie Defekte aufweisen, durch neuere Modelle ersetzt. Heutige Sirenen funktionieren elektronisch und sind gewissermassen Lautsprecher. Mit ihnen könnte man im Prinzip auch Musik oder Sprachdurchsagen abspielen. (Der Bund)