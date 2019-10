Das bedeutet die tiefere Steueranlage für Rentnerpaare wirklich

Im Rahmen seiner Steuerstrategie will der Kanton Bern die Steuern für alle ein wenig senken. In einem ersten Schritt zwar nur für Unternehmen, danach soll aber auch die kantonale Steueranlage in zwei Schritten von aktuell 3,06 auf 3,0 abgesenkt werden. Die Kantonssteuer würde damit um 2 Prozent zurückgehen. Davon würden auch natürliche Personen, also private Haushalte, profitieren.