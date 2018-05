Das Stadion wird nochmals zur Festhalle

Nach der Pokalübergabe vom letzten Sonntag wird nun am Pfingstsonntag offiziell der Meistertitel von YB gefeiert. «Es freut uns sehr, dieses freudige Ereignis zusammen mit Bernerinnen und Bernern zu feiern», schreibt der Club auf der Website. Zunächst finden sich die Spieler um 14 Uhr auf dem Bundesplatz ein, der teilweise abgesperrt wird: Dort können sie sich ein erstes Mal feiern lassen. An den Zugängen werden laut YB Taschen und Rucksäcke untersucht. Ab 16 Uhr beginnt dann der Umzug in das Stade de Suisse. «Es könnte zu engen Platzverhältnissen in der Kram- und Gerechtigkeitsgasse kommen», teilt YB weiter mit. Man solle insbesondere auf Kinder achten.

Um 17.30 Uhr beginnt bereits die nächste Party im Stade de Suisse. Sie startet mit dem Auftritt von Open Season, Wurzel 5, Simon Jäggi von den Kummerbuben und dem YB-Star Guillaume Hoarau: Sie singen zusammen «Stand Together (YB Forever)». Die Party endet dann mit dem Schlussbouquet um 3 Uhr nachts, wenn das Stadion geschlossen wird. Die zweite Freinacht in Bern innert Kürze ist dann in vollem Gang.

«Wir wollen eine sichere und würdige Meisterfeier»

Der Pfingstsonntag sei für die Stadt Bern ideal gewesen, wie Gemeinderat Reto Nause (CVP) auf Anfrage sagt. «Wenn man den Veranstaltungskalender der Stadt Bern ansieht, wird schnell klar, dass ein anderes Datum schwierig gewesen wäre.» Der Bundesplatz sei oft genutzt, da habe es nicht «viel Spielraum gegeben», sagt Nause.

Für eine grössere Ansicht bitte auf die Karte klicken.

Der Bundesplatz biete nur für 25'000 Leute Platz, «das dürfte zu wenig sein», sagt Nause. Die Kantonspolizei habe den Auftrag, ab einer gewissen Anzahl keine Personen mehr auf den Platz zu lassen. Das Stade de Suisse fasse, wenn man das Spielfeld dazurechne, deutlich über 40'000 Leute. Zudem habe es die Infrastruktur, zu kontrollieren, wie viele Leute das Stadion betreten. «Wir wollen eine sichere und würdige Meisterfeier gewährleisten.» Nach dieser Freinacht könnte die nächste bereits folgen, sagt Nause: «Falls YB den Cupfinal gewinnt, gibt es erneut eine Freinacht.»

Die Kantonspolizei Bern wird die Strassen zwischen dem Wankdorfstadion und dem Bundesplatz von 16 bis 18 Uhr sperren, wie sie mitteilt. Es kommt deshalb zu Einschränkungen im Verkehr. Man rechne mit einem «hohen Personenaufkommen», sagt die Polizei. Es fände zwar keine enge Begleitung des Umzugs statt, man sei aber an den Zufahrtsstrassen präsent und sichere den Verkehr. Für die Meisterfeier sei grundsätzlich immer der Veranstalter, in diesem Fall der BSC YB, verantwortlich.

Der «Bund» wird an der Meisterfeier live mit dabei sein. (DerBund.ch/Newsnet)