Dann greift die Pfarrerin halt zum Fotoapparat

Ähnliche Informationen sind auf den Webseiten der anderen elf Gemeinden der evangelisch-reformierten Kirche der Stadt Bern aufgeschaltet. Dazu auch Hinweise auf die Weisungen der weltlichen Behörden. Es klingt wie ein Kirchengrounding.

Aber nur auf den ersten Blick. Auf den meisten Webseiten sind mehr oder weniger prominent Hinweise platziert, die wie Seiteneingänge wirken. Und wer diese Links anklickt, tritt in virtuelle Räume ein, die da und dort erstaunlich gross sind.

«Auch für mich ein Trost»

In der Kirchgemeinde Bern-Bethlehem zum Beispiel. Aufgeschaltet sind: Ein Kurzinput von Pfarrerin Elisabeth Gerber. «Die Umstände fordern uns heraus, nach neuen, manchmal ungewöhnlichen Lösungen zu suchen. Die modernen Medien helfen uns nun, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben», schreibt sie. Ihr Input trägt den Titel: Es blüht, trotz Corona.

Und die Pfarrerin hat sogleich zum Fotoapparat gegriffen und Bilder blühender Blumen hochgeladen. «Die blumigen Frühlingsgrüsse sind auch für mich ein Trost für den schmerzlichen Ausfall der gemeinsamen Singwoche, die im April im Piemont hätte stattfinden sollen», schreibt sie.

Aber sie und das Team lassen es nicht damit bewenden: Auf der Homepage finden sich Links zu Youtube-Videos mit Liedern zum Mitsingen. Das berühmte «Nada te turbe» zum Beispiel, das einen auch unter ganz normalen Umständen zu Tränen rühren kann. Auch aufgeschaltet sind die einzelnen Stimmen – Sopran, Alt, Tenor und Bass –, die man separat herunterladen und üben kann. Samt Notenblatt.

Die Kirchen sind offen – fürs Gebet

Die Kirchen möchten auch in der Zeit von Corona für die Menschen im Quartier da sein, schreibt Yvonne Uhlig in einer E-Mail. Die Medienverantwortliche der reformierten Kirchen der Stadt Bern hat für den «Bund» zusammengestellt, was so alles läuft. Und das ist eine Menge.