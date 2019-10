Dählhölzli will Bärenanlage im Gantrisch

Die Bären-Pläne der Tierparks Dählhölzli überraschen in ihrer Dimension. Wie die Verantwortlichen am Donnerstagmorgen bekanntgegeben haben, sollen die Berner Bären massiv mehr Platz erhalten. So soll nicht nur der Bärenpark erweitert werden, sondern auch neue Fläche im Gantrischgebiet dazugeholt werden.