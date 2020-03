Bunte Koalition kritisiert rot-grünen Wachstumskurs in Bern

Wie halten es die Grünen in Zeiten des Klimawandels mit dem Wachstum? In der Stadt Bern sind sie gespalten. Das Grüne Bündnis (GB) und die Grüne Freie Liste (GFL) stehen mehrheitlich hinter den Wachstumszielen des Gemeinderates. Dieser hat im Stadtentwicklungskonzept festgelegt, dass die Bevölkerungszahl der Stadt Bern bis 2030 auf rund 160’000 Personen anwachsen soll. Dies entspricht einer Zunahme der Einwohnerzahl um rund zwölf Prozent oder 17’000 Personen – was ungefähr der Einwohnerzahl der Stadt Solothurn entspricht.