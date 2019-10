Bürgerlicher Angriff auf die RGM-Festung: Die Ausgangslage ist kompliziert

Die Grünliberale Partei konnte am Wochenende ihre Parteistärke besonders stark ausbauen. Betrug ihr Wähleranteil 2015 noch 9,4 Prozent, konnte sie ihn nun auf 13,5 Prozent steigern. Was bedeutet dies für den Berner Gemeinderat, den Ursula Wyss (SP) 2020 verlassen wird? «Ja, wir fordern einen grünliberalen Sitz an», sagt Maurice Lindgren, Vizepräsident der GLP, selbstbewusst. Es ist aber auch ihm klar, dass es eines Bürgerlich-Grün-Mitte-Bündnisses (BGM) bedarf, um Rot-Grün-Mitte (RGM) einen Sitz abzujagen. 2016 wurde in der rot-grünen Hochburg Gemeinderat Alexandre Schmidt (FDP) abgewählt. Seither ist der CVP-Mann Reto Nause die einzige bürgerliche Stimme im Gemeinderat.