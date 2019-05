Braucht die Berner Sanität bald Pfefferspray?

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen. Gemäss aktuellem Erkenntnisstand sei bei der Sanitätspolizei erst ein medizinischer Notfall eingegangen, heisst es bei der Polizei. Vor Ort wurden die beiden ausgerückten Rettungskräfte unvermittelt vom Patienten selbst angegriffen. «Die Umstände des Angriffs sind noch unklar und Teil der Ermittlungen», teilt die Medienstelle der Kantonspolizei mit. Es sei aber vor dem Einsatz der Rettungskräfte eine Streiterei im Gange gewesen. Die Sanitätspolizei ergänzt zudem, dass der Täter Unterstützung von einer Komplizin erhalten habe. Der «Patient» wurde unterdessen in eine «geeignete Institution» eingewiesen.

Angriff scharf verurteilt

Der Vorfall schlug solche Wellen, dass der Gemeinderat diesbezüglich gar eine Medienmitteilung verschickte. In dieser verurteilt Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) den Angriff scharf: «Es ist erschreckend und absolut inakzeptabel, dass Rettungskräfte bei der Ausübung ihres Jobs, der Rettung von Menschen, angegriffen und verletzt werden», schreibt Nause.

Unterdessen konnten die beiden Rettungskräfte das Spital wieder verlassen. «Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut», kommentiert Christoph Fankhauser, Medienverantwortlicher der Sanitätspolizei. Auch er beschreibt die aktuelle Situation als «bedauerlich». Als Rettungssanitäter sei er selbst immer wieder mit verbalen Attacken, Drohungen und Respektlosigkeit konfrontiert: «Die Hemmschwelle wird immer tiefer», so Fankhauser. Körperliche Attacken seien zum Glück in Bern noch eine Seltenheit. So seien Massnahmen zum Schutz der Rettungssanitäter bisher lediglich diskutiert, aber nicht umgesetzt worden. «Der Einsatz von Schutzwesten stand bereits zur Debatte, wurde aber abgelehnt.» Nähmen solch physischen Attacken aber zu, müsse die Sanitätspolizei all­fällige Massnahmen nochmals thematisieren.

Zürich ist gewappnet

Bei Schutz & Rettung Zürich hat man hingegen bereits reagiert: «Es werden regelmässig Schulungen in Deeskalation durchgeführt, um die Rettungssanitäter auf mögliche Gewaltsituationen vorzubereiten», so Eliane Schlegel, Mediensprecherin von Schutz & Rettung Zürich. Allerdings sollen die Sanitäter sich nie selbst verteidigen müssen, sondern auf die Hilfe der Stadtpolizei zurückgreifen können. Für den Ernstfall tragen drei Viertel der Rettungskräfte einen Pfefferspray bei sich. «Wer mit einem Pfefferspray ausgestattet ist, erhält vorher eine Einführung», so Schlegel.