Brandstifter gesteht Tat

In der Nacht auf Montag hat es in einer Einstellhalle an der Berner Jupiterstrasse gebrannt. Dabei brannten fünf Autos aus. Wie die Berner Kantonspolizei nun mitteilt, wurde der Brand gemäss bisherigen Ermittlungen gelegt.

Zudem wurde eine tatverdächtige Person festgenommen. Der 38-jährige Mann ist laut Polizei geständig, den Brand gelegt zu haben. Er wurde verhaftet. Die Höhe des Sachschadens ist derweil noch unklar.