Besserer Schutz von Kindern vor Passivrauchen

Gabi Schönenberger hatte sich vehement für rauchfreie Spielplätze und Schulareale eingesetzt. «Der Sandkasten ist kein Aschenbecher», begründete sie ihren Vorstoss. Kinder und Jugendliche benötigten einen besonderen Schutz vor Passivrauchen und vor hochgiftigen Zigarettenstummeln.

Die bernischen Gemeinden tun sich bislang schwer, die Spielplätze konsequent rauchfrei zu machen. In Thun wurde ein entsprechender Vorstoss für ein Rauchverbot kürzlich abgelehnt. Auch in Spiez, Burgdorf, Bern und Biel sind die öffentlichen Spielplätze nicht rauchfrei, wie die Regierung in ihrer Antwort schreibt.