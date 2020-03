Berns Grosser Rat will den Jura-Konflikt nicht aufheizen

In der Kontroverse um die zweite Moutier-Abstimmung will der bernische Grosse Rat nicht Öl ins Feuer giessen. Das hat er am Dienstag deutlich gemacht.

Zwar stört er sich weiterhin an zwei umstrittenen Artikeln in der jurassischen Verfassung. Er will die Aufhebung der Artikel aber nicht zur formellen Bedingung für eine Wiederholung der Moutier-Abstimmung machen.

Mit 68 zu 58 Stimmen bei 7 Enthaltungen lehnte er eine entsprechende Motion der Deputation ab. Die Deputation vertritt im Grossen Rat die Bevölkerung des Berner Juras und der Romands im Kreis Biel-Seeland.

Die Artikel 138 und 139 der jurassischen Kantonsverfassung gehen noch immer von einer möglichen Vereinigung von Kanton Jura und Berner Jura aus. Für den Kanton Bern ist klar, dass dieses Thema seit dem Nein des Berner Juras von 2013 vom Tisch ist. Es gehe nur noch um die Kantonszugehörigkeit der Gemeinde Moutier.