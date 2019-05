Berner Schülern fällt das Rechnen schwer

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern haben Nachhilfebedarf. Dies zeigt eine Erhebung der Erziehungsdirektorenkonferenz, wie der bernische Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. 2016 und 2017 wurden die Kenntnisse von Schülern in verschiedenen Kantonen in Mathematik, Deutsch und Französisch untersucht.