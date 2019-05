«Berner Schüler sind ganz sicher nicht weniger vif»

Wie sieht das in absoluten Zahlen aus?

Bei uns kamen sie auf rund 300 Jahreslektionen, in anderen Kantonen auf gegen 500.

Dann muss man nicht befürchten, die Schüler im Kanton Bern seien weniger vif als in anderen Kantonen?

Nein, ganz sicher nicht. Das Resultat ist irgendwie ja auch logisch. Wer mehr Zeit hat, einen Stoff zu lernen und zu vertiefen, erzielt bessere Resultate. Verwunderlich wäre vielmehr, wenn unter den gegebenen Voraussetzungen keine Unterschiede resultiert hätten.

Reagiert der Kanton Bern auf dieses Minus?

Wir haben schon reagiert. Solche Unterschiede waren ja auch ein Grund für die Einführung des Lehrplans 21. Damit werden sie mit der Zeit ausgeglichen. Wir haben letzten Sommer angefangen, den Lehrplan gestaffelt einzuführen. Wo nach diesem Lehrplan unterrichtet wird, ist die Zahl der Mathematiklektionen nun deutlich erhöht. Bei einer nächsten Erhebung hoffe ich deshalb auf eine spürbare Verbesserung des Resultats.

Bei den letzten Pisa-Studien schnitt der Kanton Bern jeweils sehr gut ab. Deshalb sei das Ergebnis der ÜGK, der Überprüfung der Grundkompetenz, jetzt doch etwas überraschend, heisst es. Wo liegt das Problem?

Das bedeutet nicht, dass die eine Studie besser oder schlechter ist als die andere. Es kommt darauf an, was man fragt. Die Pisa-Studien führten zu viel differenzierteren Ergebnissen, und bei ihnen wurden auch die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler ausgewiesen – was bei der ÜGK nicht der Fall war. Da wurde, wie es der Name sagt, lediglich überprüft, ob die Grundkompetenzen erreicht werden oder nicht.

Die Studie zeigt auch, dass es eine grosse Rolle spielt, aus welcher sozialen Schicht die Kinder stammen. Ist nicht auch das ein bisschen logisch?

Doch das ist so. Damit wurde bestätigt, was man vermuten darf: Wo Eltern den Kindern beim Schulstoff nicht helfen oder nicht helfen können, sind die Voraussetzungen für schulischen Erfolg weniger gut.

Heisst das letztlich, eine Mutter, die Gymnasiallehrerin ist, soll darauf verzichten, ihren Kindern bei den Aufgaben zu helfen?

Nein, auf keinen Fall. Es sollen keine Kinder gebremst werden. Es muss umgekehrt sein. Angebote sind wichtig, die jenen Kindern zugute kommen, die diesbezüglich im Nachteil sind. Und da sehe ich, dass von unseren Lehrerinnen und Lehrern sehr viel unternommen und geleistet wird.

Und noch etwas zeigt die Untersuchung: Knaben sind in Mathematik besser als Mädchen, Mädchen sind sprachlich besser als Knaben. Hört das nie auf? Es ist ja ein uraltes Klischee, das da offenbar bestätigt wird?

Ich würde sagen, die Unterschiede sind nur noch sehr klein. Aber auch hier ist viel im Gang. So haben wir Projekte am Laufen, welche die Mädchen für naturwissenschaftliche Fächer begeistern sollen.