Berner Grossevents wegen Corona auf der Kippe

Die Ansteckungen durch das Coronavirus nehmen zu. Vorerst appelliert der Kanton an die Eigenverantwortung. Personen, die Symptome aufweisen, sollen zu Hause bleiben und sich in die Selbst-Isolation begeben. Ziel ist es, die Ausbreitung zu verlangsamen, besonders gefährdete Menschen zu schützen und das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Doch was geschieht mit den kommenden Grossveranstaltungen? Das Virus beschäftigt die Veranstalter, die Risikoanalysen durchführen, aber auch Veranstaltungsverbote einkalkulieren müssen. Stichtag bleibt vorerst der 15. März – Anlässe mit über 1000 Teilnehmenden hat der Bundesrat bis dahin verboten. Und danach?