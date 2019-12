Am 2. Januar 2021 wird Bernd Schildger 65 Jahre alt. Für die prägende Figur des Tierparks Bern wäre also in einem Jahr der Zeitpunkt der Pensionierung gekommen. Aber Schildger macht weiter, bis Ende 2021.

Reto Nause, Berner Gemeinderat (CVP) und Präsident der Tierparkkommission, ist froh, dass Schildger sich bereit erklärt hat, noch ein Jahr anzuhängen. Fragt man bei Schildger nach, klingt dies allerdings nicht nach einem Opfer. Im Gegenteil: Auf Anfrage lässt der Tierparkdirektor durchblicken, dass er auch länger bleiben würde.