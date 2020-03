Bern, stillgelegt

Schauplatz Loebegge: Er ist in normalen Zeiten der belebte Treffpunkt im Berner Zentrum. Doch an diesem Dienstagmorgen ist alles anders. Kaum Menschen, die auf ihr Rendez-vous warten, die Bar an der Ecke geschlossen und leer. Das traditionsreichste Warenhaus der Hauptstadt: Locked down. Am Eingang informiert ein Schild die Kundinnen und Kunden, wie es weitergeht.