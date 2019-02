Bedarfsgerecht oder abgeschottet?

Leserinnen und Leser diskutieren im Stadtgespräch über Vor- und Nachteile von Homeschooling. Im Kanton Bern können Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten – alles, was sie dafür benötigen, ist eine entsprechende Bewilligung vom Schulinspektorat. Die Anzahl nimmt stetig zu. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Anteil verdreifacht – von rund 110000 schulpflichtigen Kindern besuchen 576 keinen Unterricht in der Schule, sondern lernen zu Hause.

Individuell lernen

Die Befürworter der Heimschule ergreifen die Gelegenheit, ihre Überzeugung kundzutun: Im «Bund»-Stadtgespräch sind sie überraschend in der Mehrheit. So meldet sich Leser Andreas Hoffmann: «Homeschooling ist eine hervorragende Möglichkeit, Kinder bedarfsgerecht zu unterrichten.» Und Thirza Schneider schreibt, wie ihre Tochter in der 1. Klasse Stresssymptome entwickelte. Die Familie entschied, sie aus der Schule zu nehmen. Seither gehe es ihrer Tochter viel besser. Auch ihren Sohn unterrichtet sie nun zu Hause.

Es ist eine grundlegende Kritik am Schulsystem, die Familien dazu bewegt, Kinder selbst unterrichten zu wollen. Anders als in einer Schulklasse von 20 bis 30 Schülern könne zu Hause spezifisch auf das Kind eingegangen werden. Dass es diese Möglichkeit gibt, begrüsst auch ein anonymer Teilnehmer und vergleicht: «Wenn mir mein Arbeitsplatz nicht mehr zusagt, gehe ich.»

Zu wenig Austausch

Wichtigster Einwand gegen den Unterricht zu Hause: der fehlende soziale Kontakt. So schreibt Jan Holler: «Homeschooling ist Segregation, das Gegenteil von Integration.» Christoph Bürki warnt davor, dem Kind die «Gelegenheit für intensives soziales Lernen» zu nehmen. In der Schule würden Kinder lernen, sich ohne Schutz der Eltern zu behaupten und den eigenen Platz zu finden. Und Daniel Moser fürchtet den Zerfall der Gemeinschaft: «Die öffentliche Schule ist heute eine der letzten sozialen Klammern, die unsere Gesellschaft zusammenhalten.»

Diesem Argument hält Befürworterin Evelin Camponovo entgegen, ihr Sohn sei sozial bestens eingebunden, durch Vereinstätigkeit und Kontakte mit Nachbarskindern. Sogar den Postboten kenne er beim Namen.

Indoktriniert

Und sind es eigentlich vor allem Eltern aus religiösen Kreisen, die ihre Kinder selber unterrichten? Nur ein anonymer Beitrag widmet sich diesem heiklen Thema: «Es brauchte ein Jahrzehnt grösster Anstrengung, um mich wieder in die Gesellschaft zu integrieren», schreibt die Person.

