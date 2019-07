Basejumper tödlich verunfallt

Ein Basejumper ist am Dienstagnachmittag in Lauterbrunnen verunfallt, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die ausgerückten Rettungskräften konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Mann sprang zuvor in Begleitung mehrer Personen bei der Absprungstelle Nose 2 in die Tiefe.