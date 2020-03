«Aufgetischt»: Zu Hause statt im Palast des Maharadscha

Nicht nur Reisen in exotische Länder sind in die Ferne gerückt, selbst der Gang ins nächste Restaurant ist derzeit nicht möglich. Wären die Zeiten normal, würde das Maharaja Palace gleich zwei Möglichkeiten bieten: Den langjährigen Standort an der Berner Effingerstrasse hat das Restaurant vor einigen Monaten verlassen – um an der Aarbergergasse und an der Morillonstrasse je ein Lokal zu eröffnen.