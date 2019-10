Aufgetischt: Sesshafte Störche und ein Geheimnis

Den Testesser lockt noch immer das Wild. Diesmal ist er en famille unterwegs in Richtung Büren. Während der Fahrt sind auf einer Wiese wie zur Einstimmung Störche zu erkennen. Diese verzichten offenbar auf die Reise in den Süden, da sie – so hören wir – von einem Fleischverarbeitungsbetrieb hie und da einen Happen abkriegen.