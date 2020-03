Auch die Mühlen der Justiz geraten ins Stocken

Der Angeschuldigte hatte sich leicht verspätet. Als er am Montagmorgen den Gerichtssaal im Berner Amthaus betrat, sass das Fünfergremium unter der Leitung von Peter Müller bereits hinter dem Richterpult. Die Anwälte waren da. Auch die Medien, aber kein weiteres Publikum, wegen der Corona-Krise: So hatte es das Regionalgericht Bern-Mittelland schon am Freitag angekündigt. Der mutmassliche «Amokfahrer» hatte sich kaum gesetzt, vernahm er die Entscheidung des Gerichtspräsidenten, dass der Prozess nicht eröffnet werde. Wegen der sich überschlagenden Ereignisse erscheine es dem Gericht angebracht, den mehrtägigen Prozess gar nicht erst zu beginnen, so Müller, da dieser wohl bald schon wieder unterbrochen werden müsste. Wann das Verfahren beginne, wisse er nicht. Im Prozess geht es um eine «Amokfahrt» vom September 2015. Damals gerieten kurdische und türkische Demonstranten aneinander, ein Autofahrer fuhr in eine Menschenmenge und verletzte zahlreiche Personen, einige davon schwer.