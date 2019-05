Alle wollen ihn, kaum jemand braucht ihn

Der Flughafen sei wichtig für Berns Wirtschaft und den Tourismus. So lautet der Hauptgrund für die Subventionen, die der Kanton Bern dem Flughafen in Zukunft zuhalten möchte. Gerne wird argumentiert, der Luftverkehr fördere die Standortattraktivität, erlaube es den ansässigen Unternehmen, Kunden rascher zu besuchen und so mehr zu verkaufen, und helfe dabei, Fachkräfte anzulocken.