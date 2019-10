«Alle müssen am selben Strick ziehen»

Herr Zuber, bei der Wiederholung der Moutier-Abstimmung ist nicht mehr Stadtpräsident Winistoerfer federführend, sondern Sie. Was wollen Sie anders machen?

Ich will einen demokratischen Prozess aufgleisen. Wir müssen unter bestmöglichen Bedingungen wieder abstimmen können. Ich widerspreche zwar den im Gerichtsurteil erhobenen Vorwürfen, will aber, dass alle sie kennen und dazu beitragen, solche Unregelmässigkeiten zu verhindern. Die zweite Abstimmung muss so korrekt wie möglich sein.