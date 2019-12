Alle lieben Bern

Nach Luzern belegt Bern den zweiten Platz im Städteranking. Sehr gut schneide die Bundeshauptstadt in Bezug auf ihr Kulturangebot, die Bildungsmöglichkeiten und den Arbeitsmarkt ab, steht im Communiqué. Einzige Negativpunkte: Die Miet- und Kaufpreise sowie die Steuer- und Sozialabgaben.

Die Stadt Bern wird von fast allen Befragten aus anderen Städten der Schweiz als sehr attraktiv und die Berner als sehr sympathisch beurteilt. So auch von den Zürchern. Tragisch dabei: Es ist eine unerwiderte Liebe. Die Berner mögen die Zürcher nicht in gleichem Masse, wie die Zürcher die Berner mögen. Den Rangnachbarn aus Luzern hingegen bringen die Berner ein hohes Mass an Sympathie entgegen. Und: Wie der Rest der Befragten aus Schweizer Städten können auch die Berner eher wenig mit den Aarauern anfangen. Die positiven Stimmen kommen vorwiegend aus der Ostschweiz, während die Westschweiz weniger von Bern angetan ist.

Hinter Luzern und Bern folgen Basel, Lugano und Zürich. Wenig beliebt ist Aarau. Die Stadt ist auf dem 15. und letzten Platz.