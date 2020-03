Aldi zieht an den Kornhausplatz

Seit letztem August ist der Umbau am Kornhausplatz 7 im Gange. Nun ist klar, wer in zwei Jahren einziehen wird: Aldi Suisse will in der Berner Altstadt einen zweistöckigen Laden eröffnen, wie der Detailhändler mitteilt.

Der Detailhändler zieht zwischen Spaghetti Factory und City-Schlüssel am Kornhausplatz 7. Foto: zvg.

Nach derzeitiger Planung wird sich Aldi das Erdgeschoss mit den anderen Mietern – Die Restaurants Spaghetti Factory und Mekong und das Unternehmen City-Schlüssel – teilen und sich zusätzlich in das Untergeschoss einmieten, das sich bis bis zum Zibelegässli erstreckt. Die Filiale in der Berner Altstadt sei ein «wichtiger Meilenstein in der Expansionsstrategie von Aldi», so Jérôme Meyer, Geschäftsführer der zuständigen Zweigniederlassung in Domdidier.