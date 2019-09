6 Millionen für das Gymnasium Hofwil

Es brauche auch eine Priorisierung der Investitionen. Das ist eine Forderung, welche der Grosse Rat wiederholt gestellt hat. Die BAK habe bei der Vorbereitung des Geschäfts festgestellt, dass die Regierung leider die Hausaufgaben nicht gemacht habe, sagte BAK-Präsident Daniel Klauser im Rat.

Die Mehrheit des Rats äusserte aber die Auffassung, die Bildung dürfe nicht unter Auseinandersetzungen zwischen Exekutive und Legislative leiden. Es müsse vorwärts gehen. «Der Gschyder git na», sagte Hans Jörg Rüegsegger namens der SVP-Fraktion. Der Rat nahm aber einen Antrag der FDP-Fraktion an, der Regierungsrat müsse im Projekt nochmals nach Sparmöglichkeiten suchen. Dies hinsichtlich Baustandards, Anforderungen und Projektumfang.

Von 200 auf 460 Schüler

Das Gymnasium Hofwil wurde in den 1980er-Jahren letztmals saniert. Damals wurden die Gebäude auf 200 Schüler ausgerichtet, doch nun gehen 460 Schülerinnen und Schüler in Hofwil zur Schule. Mit Provisorien hat der Kanton Bern den Schülerzuwachs aufgefangen. Sämtliche Provisorien sind nur bis 2024 baubewilligt. Bis Ende dieses Jahres läuft ein Architekturwettbewerb. Im Juni 2022 will die Kantonsregierung dem Grossen Rat einen Ausführungskredit vorlegen. Aus- und umgebaut werden sollen die Gebäude in den Jahren 2022 bis 2025. Die Ausführungskosten schätzt der Kanton Bern auf rund 60 Millionen Franken.