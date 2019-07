5G-Ausbau durch die Hintertür

In der Stadt Bern sind 13 5G-Antennen betriebsbereit. Sie liegen strategisch günstig und oft in erhöhter Lage: etwa im Gleisdreieck Wankdorf, auf dem Dach des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Fischermätteli, auf dem Swisscom-Gebäude am Bollwerk oder auf dem Medienhaus am Dammweg (in dem auch der «Bund» untergebracht ist). Kantonsweit beträgt die Zahl der aktiven Standorte rund 60, wie die Karte des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) zeigt.