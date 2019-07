5G-Antenne in Heiliggeistkirche geplant

Die 1729 eingeweihte barocke Heiliggeistkirche am Eingang der Berner Spitalgasse hat die Aufmerksamkeit der Mobilfunk­anbieter auf sich gezogen. Gerne möchte Swisscom im Turm eine Mobilfunkanlage einbauen, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. Anzunehmen ist, dass es sich um 5G handelt. Das will die Swisscom jedoch nicht explizit sagen: «Mobilfunkanlagen werden technologieneutral bewilligt und beinhalten in der Regel alle aktuellen Mobilfunktechnologien.»