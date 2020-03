54-jähriger Mann beim Holzen tödlich verunglückt

Der schwere Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Saanen in unwegsamem Gelände: Der 54-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern war im Gebiet Rotiegg an einem Waldrand mit Holzerarbeiten beschäftigt gewesen. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.