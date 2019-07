43 Soldaten mit Magen-Darm-Beschwerden im Spital

In einer Mitteilung gab das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Abend bekannt, dass insgesamt 43 Armeeangehörige vom Zwischenfall betroffen seien. Nach Angaben von Armeesprecher Daniel Reist würden die Erkrankten erbrechen oder hätten starken Durchfall. Es gebe auch einige, die einfach geschwächt seien. Andere wiederum seien gar nicht betroffen. «Die Situation kann sich fast von Minute zu Minute ändern», hielt Reist fest. Noch am Nachmittag befanden sich vier Rekruten in kritischem Zustand.

Der Einsatz läuft noch; die genauen Hintergründe sind unbekannt. Auch die Vermutung einer Lebensmittelvergiftung konnte bislang nicht bestätigt werden. Priorität hat gemäss Reist die Versorgung der Kranken. Der Kanton habe einen Sanitätsnotfall ausgelöst. Die Kaserne ist unter Quarantäne gestellt worden.

Die Rekrutenschule für Elektronische Kriegsführung in Jassbach in der Gemeinde Linden hatte vor rund drei Wochen begonnen. Wie die Armee auf ihrer Webseite schreibt, verfügt die Kaserne über ein Verpflegungszentrum, das für dreimal 450 Mahlzeiten pro Tag ausgelegt ist. Auf dem Areal könnten in einer Sommer-RS bis zu 400 Personen präsent sein.