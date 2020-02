4200 Pflanzen in Hanf-Anlage in Lützelflüh

Bei einer gezielten Aktion hat die Berner Kantonspolizei am Dienstag in einem Industriegebäude in Lützelflüh eine Anlage mit mehr als 4200 Hanfpflanzen ausgehoben. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Auf die Spur der Anlage in einem Industriegebäude an der Emmentalstrasse geführt haben die Polizei eigene Ermittlungen, in die auch Hinweise aus der Bevölkerung eingeflossen seien, teilten Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und Kantonspolizei am Freitag mit.